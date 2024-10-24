Диетолог Дианова перечислила способы питания для инициирования выработки тестостерона

Одно из условий для правильной работы гормонов – это питание. Диетолог Нурия Дианова рассказала, как питание влияет на выработку тестостерона. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, правильная выработка тестостерона является комплексным подходом, включающим в себя здоровое питание, физическую активность, даже ментальное состояние.

Медик добавила, что в таком случае главным правилом питания является правило тарелки: одна ее часть – это белки: мясо, рыба, птица, вторая – углеводы: гречка, цельнозерновые каши и две оставшиеся это фрукты и овощи. Таким образом, получается правильное меню, позволяющее быть здоровым всегда. При этом следует убрать из рациона белый хлеб, белый рис, сладкую газировку, фастфуд, переработанные продукты и продукты с трансжирами и сахар, поскольку все они могут засорять организм и мешать правильной работе гормонов.

По ее мнению, следует также ограничить употребление красного мяса, обработанного и необработанного, а также сливочного масла.

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