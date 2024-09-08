Диетолог Кованова перечислила продукты для укрепления мужского здоровья
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Диетолог дала мужчинам советы по питанию.
Представителям сильного пола очень важно качественно питаться, сообщила в интервью NEWS.ru диетолог София Кованова.
Специалист отметила, что существуют продукты, оказывающие влияние на рецепторы для гормонов.
Естественный тестостерон вырабатывается благодаря питанию и добавкам, которые способствуют росту мыщц. Также они корректируют уровень половых гормонов и повышают либидо.
Мужчинам нужно следить, чтобы в их рационе были продукты, содержащие цинк, селен, витамины группы В, В12, жирные кислоты, аллицин. Это позволит увеличить приток крови к половым органам, пояснила собеседница издания.
Она также добавила, что для мужского здоровья важны сон и режим.
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