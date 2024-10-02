Врач Никулина рассказала про продукты, помогающие побороть тягу к сладкому

Побороть зависимость от сладостей можно, заменив их на более полезные варианты, либо вовсе убрав из рациона. Десерты можно заменить фруктовыми перекусами. Однако, чтобы действительно иметь желание есть фрукты, нужно предварительно минимум на три дня убрать сахар полностью.

Важно и психологическое состояние. По словам Никулиной, важно отследить триггеры, которые заставляют есть больше вредного и сладкого. Часто это стресс, недосып, проблемы на работе и в личной жизни, ударяющие по эмоциональному фону.

«Заменить их лучше всего здоровыми десертами, такими как свежие фрукты, орехи, цельнозерновой хлеб с ломтиком авокадо и так далее», — отметила врач.

По словам нутрициолога, сам сахар является мощным стимулятором, повышающим гликемический индекс. Чем его меньше в жизни — тем лучше для здоровья, а особенно печени, которая с трудом справляется с сахарной нагрузкой и обилием фруктозы.

Ранее сообщалось, что корица способна снизить уровень сахара и предотвратить развитие онкологии.