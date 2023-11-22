Диетолог Дианова перечислила заболевания, при которых противопоказана квашеная капуста

В традиционной русской кухне квашеная капуста занимает особое место. По словам врача-диетолога Нурии Диановой, за счет процесса ферментации она приобретает дополнительную ценность для организма. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что это неперевариваемая клетчатка, служащая профилактикой запоров и рака толстой кишки.

По мнению специалиста, в отличие от свежей капусты квашеная ферментированная, в ней имеются молочнокислые бактерии, которые подавляют рост патологической флоры. Кроме того, в ней больший объем витамина С.

Она уточнила, что при заболеваниях кишечника стоит отказаться от употребления данного продукта, поскольку квашеная капуста может привести к обострениям.