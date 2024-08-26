Диетолог Дианова пояснила пользу орехов для организма

В четверг, 29 августа, жители РФ отметят Третий Спас, который именуется Ореховым Спасом. По словам врача-диетолога Нурии Диановой, орехи содержат множество полезных питательных веществ, поэтому они всегда так или иначе должны присутствовать в рационе человека, если только у него нет на них аллергии. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Она отметила, что орехи являются источником растительных жиров и белков, а вот углеводов, вопреки общественному мнению, в орехах очень немного. Кроме того, они богаты полиненасыщенными жирными кислотами: Омега-3, Омега-6 и прочими. Вместе с антиоксидантами и клетчаткой они оказывают благотворное воздействие на функцию мозга, в том числе укрепляя миелиновую оболочку.

По мнению медика, также орехи полезны для сердца, а содержащийся в них жирорастворимый витамин Е вместе с витаминами А и С составляет трио по поддержанию красоты и молодости. В целом этот продукт содержит практически всю таблицу Менделеева, поскольку является «началом жизни».

Она уточнила, что наименее полезным орехом является макадамия. Все остальные виды орехов полезны в той или иной степени. Оптимальный объем употребления орехов — 20 г на один прием пищи.

Ранее диетолог Анастасия Тараско назвала пять лучших продуктов для укрепления иммунитета.