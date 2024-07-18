Диетолог назвала пять лучших продуктов для укрепления иммунитета

Летняя аномальная жара уступает место прохладной погоде, что может привести к простудам. Защитить организм от перепадов температур может сильный иммунитет. Врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы не болеть.

Курица — пища с высоким содержанием белка, из которого формируются клетки иммунитета. Употребление этого продукта поможет быстро восстанавливать защиту тела. В качестве альтернативы подойдут тофу, яйца, бобовые и рыба, заявила Тараско.

Картофель и апельсины — продукты, содержащие необходимые организму витамины B и C, продолжила эксперт. Они нормализуют процессы в теле человека и помогают выстроить прочный иммунитет. В качестве альтернативы можно использовать гранат, морковь, персики и другие овощи и фрукты.

«Важно не забывать про цельные злаки, например, гречку или булгур. В них содержится много клетчатки. Она нужна для адекватной работы нашего микробиома, то есть бактерий толстого кишечника. Их устойчивость и разнообразие напрямую влияют на иммунитет человека», — пояснила диетолог.

Четвертый продукт — растительное масло. Нужно использовать для готовки нерафинированное, также оно содержится в семечках и орехах. Эти продукты обладают противовоспалительными факторами и также улучшают работу кишечника, подчеркнула Тараско.

«Завершить список можно ягодами. Здесь нет конкретного продукта, лучше менять его в зависимости от сезона: поспела клубника — берем ее, появилась черника — переходим к ней. В России у нас очень много видов этого лакомства. Организму они дают необходимые антиоксиданты и витамины», — заключила врач.

Ранее мы рассказали, какие продукты помогут улучшить сон.