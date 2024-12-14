Диетолог Дианова предупредила об опасности сливного масла для здоровья

Злоупотреблять таким продуктом, как сливочное масло, не стоит, сообщила в интервью телеканалу «Москва 24» врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

Дело в том, что сливочное масло содержит большое количество вредных жиров — от 2% до 7%. Трансжиры повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, усиливают повреждение внутренней оболочки кровеносных сосудов и способствуют развитию атеросклероза, пояснила эксперт.

Она посоветовала отказаться от употребления масла в пользу спредов.

Но в день можно употреблять 10−15 граммов данного продукта. Этого достаточно, чтобы намазать на хлеб.

Ранее теледоктор Мясников, заявил, что фермерские продукты продлевают жизнь на десять лет.