Теледоктор Мясников: фермерские продукты продлевают жизнь на десять лет

Современный человек нередко слышит о вреде «химии» в продуктах питания и мечтает вернуться к натуральности: чистым фермерским овощам, свежему молоку, мясу. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, реально ли в условиях глобализации и промышленного производства полностью отказаться от химически обработанных продуктов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что на больших предприятиях имеются стандарты и проверки, а чем кормили фермерскую курицу или корову совершенно не ясно, поэтому качество фермерских продуктов также под вопросом.

По мнению телеведущего, если полностью отказаться от кулинарно-обработанных продуктов из магазина и доставки и перейти на закупки цельных продуктов, даже из магазинов, то это уже улучшит ситуацию. А если готовить самостоятельно, то это прибавит еще десять лет жизни.

Ранее он заявил, что влияние перепадов атмосферного давления на людей – это бред.