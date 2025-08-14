Диетолог Дианова раскрыла, с чем связан избыточный вес

Современный ритм жизни с его перекусами на бегу и гиподинамией превратил ожирение в одну из самых острых проблем здоровья. Как отмечает врач-диетолог Нурия Дианова, избыточный вес сегодня напрямую связан с изменением пищевых привычек — преобладанием простых углеводов и отсутствием физической активности. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она пояснила, что особую опасность представляет бессимптомное развитие жировой болезни печени. Печень не болит, а просто «жиреет», а нарушения в работе этого органа становятся лишь первым звеном в цепи метаболических расстройств.

Для решения проблемы Дианова предлагает системные меры: от повышения налогов на вредные продукты до законодательного регулирования школьного и рабочего питания. По ее мнению, только радикальные изменения — включая обязательные перерывы на дробное питание для сотрудников — помогут переломить тревожную тенденцию.

По ее мнению, борьба с ожирением требует не только индивидуальных усилий, но и масштабных изменений на государственном уровне. Без комплексного подхода эпидемия лишнего веса будет только нарастать, порождая новые проблемы со здоровьем у населения.

