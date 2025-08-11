Диетолог назвала риски «диеты хищника» для здоровья

В соцсетях набирает популярность новый сомнительный тренд — россиянки массово публикуют видео, где поглощают сливочное масло пачками, мясо и яйца, надеясь похудеть на чисто животном рационе. Однако врачи предупреждают: такие эксперименты чреваты серьезными последствиями для здоровья. По словам врача-диетолога Нурии Диановой, это типичный западный тип питания с перекосом в сторону животных белков и насыщенных жиров при полном отсутствии клетчатки и сложных углеводов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она отметила, что ежедневное потребление сливочного масла повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 7%, а у людей с желчнокаменной болезнью может спровоцировать острые приступы.

Особую опасность такая диета представляет для печени и поджелудочной железы. Врач отмечает, что девушки, слепо следующие модным трендам без медицинского контроля, часто уже имеют скрытые проблемы со здоровьем, которые подобное питание только усугубляет.

В качестве безопасной альтернативы Дианова рекомендует флекситарианство — сбалансированный рацион с преобладанием растительной пищи и умеренным количеством животных продуктов. Такой подход обеспечивает организм всеми необходимыми нутриентами без риска для здоровья, в отличие от опасных крайностей «диеты хищника».

Ранее диетолог Гинзбург пояснил опасность тренда на поедание сливочного масла кусками.