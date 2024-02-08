Диетолог Дианова рассказала, когда завтрак снижает риск развития сахарного диабета

Биоритмы и подходящее для приема пищи время имеют индивидуальный характер и зависят от образа жизни каждого конкретного человека. По словам врача-диетолога Нурии Диановой, правильное соблюдение интервалов между завтраком, обедом и ужином в разы сокращает риски развития сахарного диабета. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что утренний прием пищи должен обязательно приходиться на первый час после пробуждения, поскольку таким образом запускаются метаболические процессы и нормализуется уровень глюкозы.

По мнению специалиста, необязательно иметь конкретный и четкий график приема пищи, поесть можно и за три-четыре часа до сна, даже если человек ложится спать в час ночи.

Она отметила, что тем, у кого диагностирован сахарный диабет следует питаться четыре-пять раз в день маленькими порциями, то есть соблюдать интервалы каждые четыре часа.