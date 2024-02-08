Диетолог Дианова рассказала, когда завтрак снижает риск развития сахарного диабета
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Биоритмы и подходящее для приема пищи время имеют индивидуальный характер и зависят от образа жизни каждого конкретного человека. По словам врача-диетолога Нурии Диановой, правильное соблюдение интервалов между завтраком, обедом и ужином в разы сокращает риски развития сахарного диабета. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она добавила, что утренний прием пищи должен обязательно приходиться на первый час после пробуждения, поскольку таким образом запускаются метаболические процессы и нормализуется уровень глюкозы.
По мнению специалиста, необязательно иметь конкретный и четкий график приема пищи, поесть можно и за три-четыре часа до сна, даже если человек ложится спать в час ночи.
Она отметила, что тем, у кого диагностирован сахарный диабет следует питаться четыре-пять раз в день маленькими порциями, то есть соблюдать интервалы каждые четыре часа.