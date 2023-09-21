Диетолог Дианова развеяла миф о связи массового ожирения с пандемией

Согласно результатам исследования ВШЭ, к 2025 году ожидается, что 42% населения планеты станет иметь избыточную массу тела. По словам диетолога Нурии Диановой, это никак не связано с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что причиной массового ожирения стали регулярный стресс, малоподвижный образ жизни и большой объем пищи в рационе.

По мнению специалиста, для решения данной проблемы следует обратиться к грамотным врачам и помнить, что лишний вес приводит в целом к изменению здоровья в худшую сторону.

Она добавила, что следует помнить о том, что лишний вес быстро не скидывается, над этим необходимо работать.