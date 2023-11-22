Диетолог Дюваль пояснила, к чему приводит очень частое употребление рыбы

По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, рыба, как правило, является диетическим продуктом, тем не менее ри ее приобретении стоит обращать внимание на качество и не злоупотреблять. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что жирные сорта рыб не следует употреблять в пищу более двух раз в неделю. В свою очередь, диетические сорта рыбы можно иметь в рационе ежедневно.

По мнению специалиста, при употреблении рыбы на завтрак, обед и ужин можно получить отравление печени.

Она уточнила, что такая реакция связана с тем, что в море сегодня выбрасывается большой объем мусора, в морской воде имеется ртуть, которая попадает в организм рыбы и морепродуктов.