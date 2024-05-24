Диетолог Дробышева перечислила неподходящие для завтрака блюда и продукты

Здоровый сон позволяет бодро чувствовать себя в течение дня. По словам диетолога Анны Дробышевой, если человек просыпается среди ночи или ему трудно проснуться в назначенное время, то следует обратить внимание на свой рацион. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что стоит планировать утренний прием пищи в одно и то же время, не употреблять на завтрак белый хлеб, хлопья с молоком, крупы быстрого приготовления, фруктовые соки и смузи, блины, а также бутерброды с сыром, маслом или колбасой.

По мнению эксперта, идеальными для завтрака будут блюда из яиц, сытные каши, овощные оладьи и вафли, овощные и фруктовые смузи с добавлением ненасыщенных жиров.

Она добавила, что в дневном рационе должны присутствовать богатые магнием продукты, а также содержащие витамины группы В, витамин D, триптофан.