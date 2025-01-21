Диетолог Елиашевич назвала плюсы употребления сыра

Врач-диетолог Софья Елиашевич рассказала о пользе сыра для здоровья человека. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, питательные вещества в составе работают согласованно, сокращая маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с прочими молочными продуктами при идентичном содержании жиров.

Эксперт добавила, что разные виды сыра обладают разными пищеварительными особенностями. Например, разные функции у сыра казеинового или сывороточного, также оказывает влияние на организм и процесс приготовления сыра. Помимо этого, на переваривание жиров влияют применение или отсутствие гомогенизации и эмульгирования.

Ранее врач-гастроэнтеролог Кашух объяснила связь сыра и головных болей.