Россиянам объяснили, почему от сыра может болеть голова

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT рассказала о вреде сыра. Она объяснила, почему от этого продукта может болеть голова и повыситься риск сердечно-сосудистых осложнений.

Сыры богаты белком и жирами, это продукт здорового питания, который хорошо насыщает организм, в том числе витаминам А и группы В. Кашух напомнила, что в сыре также есть аминокислота триптофан — предшественник серотонина, известного как «гормон радости». Однако за этими плюсами молочного продукта есть и существенные минусы.

Врач рассказала, что большинство видов сыров содержат соли, а она задерживает жилкость и создает отеки. Последние уже влияют на сердечно-сосудистую нагрузку. Также в сыре есть тирамин — органическое вещество, которое повышает кровяное давление. Это объясняет, почему у людей после употребления сыров болит голова.

«Беременным женщинам нельзя употреблять в пищу сыры с плесенью. Они могут содержать бактерию Listeria monocyotogenes — возбудителя листериоза, тяжелой кишечной инфекции, которая повышает риск выкидыша и нарушений внутриутробного развития плода. Этот сыр также не рекомендуется есть маленьким детям и людям со сниженным иммунитетом», — уточнила врач Кашух.

Специалист рассказала, что самыми низкокалорийными сырами являются риккота, моцарелла и адыгейский. Головную боль можно получить после употребления пармезана, чеддера, горгонзолы, а также камамбера.

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