Диетолог Елиашевич назвала заболевания, к которым приводит частое употребление сосисок в пищу

По словам врача-диетолога Софьи Елиашевич, постоянное употребление переработанных мясных продуктов несет в себе серьезные риски. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что значительный объем соли и консервантов в сосисках и колбасах приводит к повышению артериального давления и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Также дефицит пищевых волокон в таких изделиях может привести к проблемам с пищеварением и запорам, что оказывает негативное влияние на работу кишечника.

По мнению медика, чрезмерное потребление подобных продуктов нарушает баланс полезных бактерий, что может вызвать воспаление и даже привести к развитию метаболического синдрома, а также рака толстой кишки.

Она отметила, что осознанное ограничение потребления переработанного мяса в пользу более натуральных и здоровых продуктов способствует снижению риска серьезных заболеваний и поддержанию нормального функционирования организма.

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