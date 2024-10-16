Диетолог Игнатикова пояснила пользу свиного мяса и сала

В эпоху борьбы с холестерином считалось, что свинина – жирный и не полезный для здоровья продукт. По словам врача-диетолога Елены Игнатиковой, это не так, напротив, важно употреблять в пищу свинину один-два раза в неделю и желательно выбирать мясо без видимых включений жира. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что свинина является хорошим источником полноценного животного белка, необходимого человеку в качестве строительного материала для всего организма: для роста, для мышечной и костной ткани, для укрепления иммунитета. Кроме того, этот вид мяса богат витаминами группы В, оказывающими влияние на многие функции в нашем организме.

По мнению медика, также в умеренных количествах полезно и свиное сало, прежде всего фермерское. В нем присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе омега-3 жирные кислоты, что весьма полезно для организма. Однако не рекомендуется съедать более 20 г сала один-два раза в неделю.

Она подчеркнула, что при наличии привкуса горечи у сала употреблять в пищу его нельзя, это свидетельствует о том, что начали окисляться полиненасыщенные жирные кислоты.

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