Диетолог Гинзбург назвал категории людей, которым опасно употреблять в пищу красное мясо

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, свинина, говядина, баранина и конина полезны людям моложе 40 лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что в целом все виды красного мяса полезны для организма одинаково, поскольку в нем содержатся: витамины B12, D3, железо, качественный белок.

По мнению медика, при этом свинина обычно более жирная, поэтому при ее употреблении возникает более высокая нагрузка на организм, поэтому она скорее способствует набору веса, чем говядина.

Он добавил, что в мясе содержится железо, которое лучше всего усваивается и пополняет запас организма. Для женщин, у которых сохранена менструальная функция, указанный продукт является важным подспорьем. Тем не менее в возрасте после 40 лет старше не рекомендуется употреблять мясо чаще двух–трех раз в неделю, поскольку оно может вызвать образование токсических веществ в процессе метаболизма — кишечная микрофлора пострадает. Помимо этого, красное мясо противопоказано при заболеваниях почек и подагре – в этих случаях продукт необходимо полностью исключить из рациона и включить в рацион рыбу и птицу.

Ранее он перечислил способные предотвратить развитие рака продукты.