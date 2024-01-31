Диетолог Гинзбург определил наиболее опасный продукт в жареном виде

Жарка считается наиболее опасным видом обработки еды, поскольку в процессе приготовления образуется большой объем канцерогенов. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, есть продукт, который опаснее всего употреблять в пищу в жареном виде. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что им является красное мясо, прежде всего в сильно обугленном состоянии.

По мнению диетолога, при приготовлении красного мяса нужно выбирать щадящие способы жарки, то есть легкое и неглубокое обжаривание, применять специальные масла для приготовления на сковороде.