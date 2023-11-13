Диетолог Гинзбург определил типы опасных диет

Многие люди из-за желания похудеть готовы использовать даже наиболее строгие диеты, не задумываясь о последствиях, к которым могут привести данныеметоды похудения. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие методики снижения веса являютсянаиболее опасными и какие недуги они провоцируют. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, при любом похудении следует соблюдать меру и не уходить в крайности для сохранения здоровья.

Эксперт добавил, что строгие диеты могут спровоцировать бессонницу, срывы, а также анорексию или булимию.

По его мнению, наиболее опасными являются диета Пьера Дюкана, голодная диета.