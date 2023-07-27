Диетолог Гинзбург перечислил обязательные продукты для людей после 50 лет

Мозг человека с возрастом теряет активность и работоспособность. Тем не менее есть методы профилактики данного процесса. Диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые обязательно должны быть в рационе людей старше 50 лет. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, в еженедельном рационе должно присутствовать не менее трех порций скумбрии или лосося.

Медик также отметил, что важно употреблять кисломолочные продукты хотя бы раз в день и иметь в рационе хлеб из муки грубого помола, гречневую крупу.

По словам специалиста, не менее важно получение флавоноидов и витаминов группы B, которые содержатся в ягодах, зелени, овощах и фруктах.

Гинзбург добавил, что для человека важным элементом являются полинасыщенные кислоты, которые содержатся в орехах.