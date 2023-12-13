Диетолог Гинзбург перечислил опасные свойства картофеля

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, картофель относится к той же группе продуктов, что и хлеб, макароны, крупы. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что этот овощ содержит быстрые углеводы, которые приводят к развитию ожирения, диабета, атеросклероза, гипертонии.

По мнению диетолога, употреблять в пищу картофель ежедневно нельзя, а также лучше есть его остывшим.

Он отметил, что лучше варить картофель в мундире, не брать рассыпчатые сорта, употреблять в пищу его всегда с зеленью и овощами.