Диетолог Гинзбург перечислил правила употребления в пищу картофеля без вреда для здоровья

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, картофель может оказывать негативное воздействие на углеводный обмен, что может негативно сказаться на здоровье. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что в этом продукте имеются быстрые углеводы. В связи с этим регулярное употребление в пищу этого овоща может привести к развитию ожирения, диабета, атеросклероза и гипертонии.

По мнению медика, следует употреблять ее в остывшем виде, чтобы крахмал расщеплялся медленнее, а варить в кожуре.

Он отметил, что не следует употреблять рассыпчатые сорта картофеля, которые бедны клетчаткой.