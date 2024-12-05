Диетолог Гинзбург рекомендует употреблять в пищу булгур как альтернативу гречке

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, популярная у ЗОЖ-сообщества крупа – булгур ценится за низкий гликемический индекс и низкую калорийность, она также может служить в качестве альтернативы привычной гречке. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в составе булгура содержатся все те же медленно усваиваемые углеводы, а также минералы, прежде всего цинк, немного селена, калий.

По мнению эксперта, при этом заменить булгуром привычную гречку или рис в нашей стране невозможно, прежде всего потому, что это менее известная крупа, поэтому она стоит однозначно дороже, чем гречка.

Ранее в МОЦОМД также рассказали о пользе и вреде гречки.