Диетолог Гинзбург рекомендует ввести маркировку вредной еды по аналогии с табачными изделиями
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В России могут ввести маркировку вредной еды по аналогии с сигаретами. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, разделить продукты на вредные и безвредные будет трудно. Об этом сообщают «Известия».
Он напомнил, что такая попытка была еще лет десять назад.
По мнению эксперта, причиной отсутствия такой маркировки является диетология, поскольку нет ничего, что было бы абсолютно вредным. В данном случае играет роль количество.
Он добавил, что важнее определить группы продуктов питания по рискам для здоровья.