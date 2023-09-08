Диетолог Гинзбург рекомендует ввести маркировку вредной еды по аналогии с табачными изделиями

В России могут ввести маркировку вредной еды по аналогии с сигаретами. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, разделить продукты на вредные и безвредные будет трудно. Об этом сообщают « Известия ».

Он напомнил, что такая попытка была еще лет десять назад.

По мнению эксперта, причиной отсутствия такой маркировки является диетология, поскольку нет ничего, что было бы абсолютно вредным. В данном случае играет роль количество.

Он добавил, что важнее определить группы продуктов питания по рискам для здоровья.