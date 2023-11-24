Диетолог Гридина назвала полезные для поддержания иммунитета фрукты и овощи
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
По словам врача-диетолога Наталии Гридиной, в настоящее время на прилавках остается не так много фруктов и овощей, тем не менее еще есть сезонные продукты, которые помогут поддержать иммунитет. Об этом сообщает Life.ru.
Она добавила, что из овощей это тыква, цукини.
По мнению специалиста, среди фруктов можно выделить фейхоа, хурму, а также цитрусовые - апельсины, мандарины, лимоны, лаймы и прочие.