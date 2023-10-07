Диетолог Гридина объяснила пользу зеленого горошка при сердечно-сосудистых заболеваниях

По словам диетолога Наталии Гридиной, зеленый горошек имеет большой объем полезных свойств и помогает при некоторых заболеваниях, тем не менее отдельной категории людей его лучше не употреблять. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что высокое содержание белка в горошке делает овощ полезным при гиповитаминозе, анемии, пониженной свертываемости крови и болезнях сердечно-сосудистой системы.

По мнению специалиста, также определенную пользу горох приносит при отеках и заболеваниях печени.

Она уточнила, что зеленый горошек противопоказан при аллергии на бобовые, а также способен вызывать тяжесть в желудке и метеоризм.