Диетолог Гридина объяснила пользу зеленого горошка при сердечно-сосудистых заболеваниях
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По словам диетолога Наталии Гридиной, зеленый горошек имеет большой объем полезных свойств и помогает при некоторых заболеваниях, тем не менее отдельной категории людей его лучше не употреблять. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что высокое содержание белка в горошке делает овощ полезным при гиповитаминозе, анемии, пониженной свертываемости крови и болезнях сердечно-сосудистой системы.
По мнению специалиста, также определенную пользу горох приносит при отеках и заболеваниях печени.
Она уточнила, что зеленый горошек противопоказан при аллергии на бобовые, а также способен вызывать тяжесть в желудке и метеоризм.