Диетолог Хачирова перечислила способы воздействия абрикосов на сердце

Абрикос считается фруктом, который весьма полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Диетолог Асият Хачирова рассказала, действительно ли это так. Об этом сообщает радио Sputnik .

По ее словам, в данном случае правда пятьдесят на пятьдесят.

Специалист отметила, что в данном фрукте содержится множество различных витаминов и минеральных веществ, он является дополнительным источником калия, однако сердечно-сосудистые заболевания, употребляя в пищу данный продукт, вылечить нельзя.

По ее мнению, средней ежедневной порцией абрикосов является объем не более 150 г.