Диетолог Игнатикова перечислила полезные свойства пшенной каши с тыквой

По словам диетолога Елены Игнатиковой, пшенную кашу с тыквой многие считают сытным и полезным блюдом. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она отметила, что оба указанных продукта содержат достаточно много бета-каротина, источника провитамина А. Кроме того, в тыкве имеются пищевые волокна, которые предотвращают предотвращающие сосуды от образования атеросклеротических бляшек, приводящих к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению эксперта, пшенная каша с тыквой полезна также людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и заболеваниями печени, поскольку в ней много аминокислоты нитиамина и она принимает участие в процессах детоксикации при заболеваниях печени.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила полезные свойства овсяной крупы.