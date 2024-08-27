Эндокринолог Павлова перечислила полезные свойства овсяной крупы

Овсянку многие врачи и диетологи называют продуктом здорового питания. Врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила полезные свойства этой крупы. Об этом сообщило радио Sputnik.

По ее словам, это прежде всего сложный углевод, содержащий большой объем клетчатки, что крайне важно для микробиома человека, для сердечно-сосудистого здоровья. Также она содержит бета-глюканы, оказывающие благоприятное влияние на кишечник.

Медик подчеркнула, что для пользы овсянки важно ее правильное приготовление. Так, крупа не должна быть перемолотой в порошок, а нужны крепкие, цельные хлопья, которые надо запаривать их теплой водой с вечера, а утром подогревать и добавлять ягоды.

По ее мнению, при этом особо налегать на овсянку не следует, не менее важно включать в рацион богатые белком продукты.

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