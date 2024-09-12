Диетолог Игнатикова перечислила способы приготовления и хранения осенних ягод

По словам врача-диетолога Елены Игнатиковой, только от ягод, которые растут в регионе проживания человека, может быть максимальная польза для организма. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она добавила, что на данный момент сезон сбора осенних ягод – клюквы, брусники, калины, рябины, облепихи, которые в силу особенностей вкуса употреблять в свежем виде затруднительно, однако можно добавлять в блюда или напитки вроде киселя, компота, морса, перетертых с сахаром заготовок, а также соусов.

По мнению медика, клюква и брусника отлично хранятся, а иные осенние ягоды лучше всего заморозить для сохранения полезных свойств.

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