Диетолог Соломатина назвала способы выбрать качественную колбасу

Колбаса является хорошим продуктом для восполнения энергии и белков. Она употребляется в пищу как отдельно, так и в виде бутербродов. Диетолог Елена Соломатина пояснила, как необходимо выбирать данный продукт, чтобы он был качественным. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По словам диетолога, следует обращать внимание на то, как произведена колбаса. Так, если указано на этикетке, что продукт произведен по ГОСТу, то колбаса является качественной. Кроме того, на той же этикетке важно изучить состав, поскольку ряд ингредиентов должен присутствовать в ней в минимальном объеме. Важно, чтобы в продукте имелись натуральные составы, прежде всего мясо, поскольку ряд производителей под «мясом птицы» подразумевают шкурку. Однако честные фирмы напрямую указывают это в составе изделия. Также мясо не должно быть механической обвалки. Должен вызвать настороженность и весьма яркий цвет продукта, жир не должен иметь желтоватый оттенок.

Эксперт отметила, что в составе колбасы могут содержаться различные фосфаты — влагоудерживающие добавки, придающие продукту консистенцию. Это в первую очередь разные стабилизаторы, без которых вся колбаса развалится. Кроме того, при малом объеме белка добавляется натрий, усиливающий вкус, а также крахмалы и растительные волокна, которые как раз удешевляют продукт.

По мнению Соломатиной, для выбора качественной колбасы, которая не только не навредит здоровью, а также и принесет пользу, необходимо обращать внимание и на ее стоимость: от дешевого продукта маловероятно следует ожидать чего-то хорошего.

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