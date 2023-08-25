Диетолог Ионова пояснила канцерогенность чипсов

Здоровье

Фото: [©Виталий Аньков/РИА Новости]

Первые чипсы были приготовлены в Нью-Йорке 170 лет назад случайным образом. Врач-диетолог Лидия Ионова назвала причины, почему злоупотреблять данным продуктом ни в коем случае нельзя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, чипы весьма канцерогенны, поэтому употреблять часто их нельзя.

Специалист пояснила, что значительный объем соли и масла, повышенная калорийность полностью исключают наличие у чипсов полезность для здоровья.

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