Диетолог Ионова пояснила канцерогенность чипсов

Первые чипсы были приготовлены в Нью-Йорке 170 лет назад случайным образом. Врач-диетолог Лидия Ионова назвала причины, почему злоупотреблять данным продуктом ни в коем случае нельзя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.