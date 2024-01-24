Диетолог Ионова пояснила миф о большой пользе моркови и черники для зрения

Наиболее полезным продуктом для поддержания качества зрения уже много лет считаются морковь и черника. По словам врача-диетолога Лидии Ионовой, польза моркови и любых других продуктов питания для человеческого зрения является мифом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что отсутствуют какие-либо исследования, подтверждающие прямую связь между употреблением моркови и хорошим зрением.

По мнению медика, истоки мифа о пользе моркови для зрения лежат в гипотетической пользе, которую та может оказывать для организма, а именно в содержании бета-каротина. Также не выяснено и влияние на остроту зрения черники.