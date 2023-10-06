Диетолог Ионова считает все диеты опасными для здоровья
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Среди граждан РФ всегда были популярны диеты. Тем не менее нередко люди, садясь на диету, не только ограничивают поступление калорий в организм, но и лишают себя источников важных для поддержания здоровья микроэлементов. По словам врача-диетолога Лидии Ионовой, диеты могут приводить к психическим заболеваниям вроде расстройства пищевого поведения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она отметила, что наиболее жесткими диетами являются голодание, монодиеты и несбалансированные диеты, поскольку ухудшают качество здоровья человека.
По мнению медика, любая диета со сниженной калорийностью также увеличивает риски обострения хронического холецистита и развития желчнокаменной болезни.
Она добавила, что любая диета в силу риска расстройства пищевого поведения, целью которой является сброс веса, опасна. Поэтому важно не садиться на диету, а создавать здоровые пищевые привычки вместе со специалистом.