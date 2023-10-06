Диетолог Ионова считает все диеты опасными для здоровья

Среди граждан РФ всегда были популярны диеты. Тем не менее нередко люди, садясь на диету, не только ограничивают поступление калорий в организм, но и лишают себя источников важных для поддержания здоровья микроэлементов. По словам врача-диетолога Лидии Ионовой, диеты могут приводить к психическим заболеваниям вроде расстройства пищевого поведения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.