Диетолог Кабанов назвал быстро снижающие холестерин продукты

Одной из причин повышенного уровня холестерина в организме является неправильное и несбалансированное питание. Диетолог Алексей Кабанов рассказал, как снизить уровень холестерина посредством питания. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, стоит снизить потребление продуктов с высоким содержанием холестерина, уменьшить потребление животных и молочных продуктов.

Эксперт добавил, что также следует уменьшить или убрать сахар из рациона питания.

По его мнению, большое влияние на сокращение холестерина оказывает снижение лишнего веса.