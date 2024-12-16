Диетолог Кабанов пояснил опасность содержащихся в продуктах трансжиров

Многие слышали об опасности трансжиров и нередко теряются в поисках их в составе продукта. Диетолог Алексей Кабанов пояснил, насколько они действительно опасны и где они могут прятаться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, природные трансжиры присутствуют в довольно большом объеме в молочных продуктах, однако это неизбежный фактор, который необходимо учитывать при формировании рациона питания. Их чрезмерное употребление приводит к росту риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, также они оказывают негативное влияние на мужскую и женскую фертильность, снижая концентрацию и подвижность сперматозоидов, а у беременных женщин увеличивают риск врожденных дефектов и нарушают метаболизм плода.

Эксперт добавил, что, помимо этого, безопасного уровня потребления природных трансжиров нет, поскольку даже минимальный объем может повысить риск серьезных хронических заболеваний.

По его мнению, верхняя граница потребления трансжиров для взрослых не должна превышать два грамма в сутки.

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