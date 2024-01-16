Диетолог Кабанов считает, что при простуде следует ограничить в рационе мясные и молочные продукты

По словам диетолога Алексея Кабанова, при любом восстановлении после заболевания наиболее удачной диетой является стол № 5. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что важно как можно в меньшем объеме употреблять в пищу очень жирные мясные и молочные продукты.

По мнению эксперта, следует есть вареные, тушеные блюда, а также увеличить употребление ягод, овощей и фруктов, которые легко усваиваются, а также богаты витаминами, прежде всего витамином С и цинком.

Он отметил, что это шиповник, морская капуста, тыквенные семечки, кедровые орешки, бобовые культуры.