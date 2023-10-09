Диетолог Королева назвала главные опасности вегетарианской диеты
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Мясо является основой питания миллиардов людей в мире. Тем не менее многие также решают отказаться от употребления в пищу продуктов животного происхождения, получая эти микроэлементы из растительной пищи. По словам диетолога Маргариты Королевой, при желании отказаться от приема в пищу мяса следует проконсультироваться со специалистом, поскольку вегетарианская диета может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она добавила, что таким людям нужно изучить генетику в плане поломок по гомоцистеину, поскольку некоторые виды витаминов сложно достать из растительной пищи. Так, недостаток витаминов группы В может привести к атеросклеротическому поражению сосудов, инфаркту и инсульту.
По мнению диетолога, при желании радикальной смены программы питания обязательна консультация специалиста.