Диетолог Королева назвала причины тяги людей к пиву

Пиво является наиболее популярным спиртным напитком. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, этот напиток на самом деле богат витаминами и нутриентами, дефицит которых может влиять на пристрастие к нему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что с целью повысить лояльность близких к употреблению пива любители пенного напитка сами рассказывают о его полезности. Так, в пиве содержатся витамины группы В, витамины А, D, и К, клетчатка растворимой формы, кремний, конечно, в составе есть хмель, расслабляющий и бодрящий одновременно.

По мнению диетолога, пока любитель пива занимается подобным «оздоровлением», у него формируется быстрое привыкание. И, когда человек вместо одной бутылки за вечер, выпивает по паре литров пива, то ни о какой пользе речи уже нет. Также страдает желудочно-кишечный тракт, поскольку пенный напиток усиливает процессы брожения, увеличивая пул патогенной флоры, что оказывает значительное влияние на иммунитет и на выработку собственных витаминов группы В. кроме того, пиво является сильным мочегонным средством, поэтому все те полезные компоненты, которыми человек оправдывал свое пристрастие к напитку, вымываются из организма.