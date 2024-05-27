Диетолог Королева назвала способы отличить полезный рыбий жир от опасного
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Рыбий жир уже несколько десятков лет используют в качестве добавки к пище. Считается, что содержащиеся в нем полиненасыщенные жирные кислоты оказывают противовоспалительное действие, улучшают реологию крови, сосудистый тонус и участвуют в нормализации артериального давления. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, вовсе не всякая капсула с рыбьим жиром пойдет на пользу употребившему ее человеку. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Она отметила, что возможная польза рыбьего жира зависит от коэффициента TOTOX, то есть степени окисления жирных кислот. Таким образом, данный показатель должен быть низким – от 2 до 11. Кроме того, следует изучать регион их вылова, наличие и объем в составе декозагексоеновой кислоты DHA.
По мнению медика, рыбий жир из Атлантического региона, прежде всего Чили и Перу, станет иметь высокий коэффициент ТОТОХ ввиду частых дождей с содержанием ртути, поднимающейся в воздух на фоне нелегальной добычи и обработки золота в регионе. А добытый на севере Скандинавии и на всех этапах обработанный в холодных условиях рыбий жир с высоким шансом сохранит свои полезные качества.
Она уточнила, что окислившийся рыбий жир опасен в связи с содержанием в нем токсичных веществ. Постоянное употребление в пищу подобного продукта приводит к преждевременному старению организма, поддержит любые провоспалительные процессы из-за усиленной атаки свободных радикалов, к гибели клеток и увеличению риска тромбообразования.