Диетолог Королева назвала способы отличить полезный рыбий жир от опасного

Рыбий жир уже несколько десятков лет используют в качестве добавки к пище. Считается, что содержащиеся в нем полиненасыщенные жирные кислоты оказывают противовоспалительное действие, улучшают реологию крови, сосудистый тонус и участвуют в нормализации артериального давления. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, вовсе не всякая капсула с рыбьим жиром пойдет на пользу употребившему ее человеку. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она отметила, что возможная польза рыбьего жира зависит от коэффициента TOTOX, то есть степени окисления жирных кислот. Таким образом, данный показатель должен быть низким – от 2 до 11. Кроме того, следует изучать регион их вылова, наличие и объем в составе декозагексоеновой кислоты DHA.

По мнению медика, рыбий жир из Атлантического региона, прежде всего Чили и Перу, станет иметь высокий коэффициент ТОТОХ ввиду частых дождей с содержанием ртути, поднимающейся в воздух на фоне нелегальной добычи и обработки золота в регионе. А добытый на севере Скандинавии и на всех этапах обработанный в холодных условиях рыбий жир с высоким шансом сохранит свои полезные качества.

Она уточнила, что окислившийся рыбий жир опасен в связи с содержанием в нем токсичных веществ. Постоянное употребление в пищу подобного продукта приводит к преждевременному старению организма, поддержит любые провоспалительные процессы из-за усиленной атаки свободных радикалов, к гибели клеток и увеличению риска тромбообразования.