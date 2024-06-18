Диетолог Королева назвала заболевания, о которых свидетельствует сильная жажда

Для полноценного функционирования всех систем организма человеку среднего телосложения следует выпивать около двух литров воды в день. Однако «перевыполнить» суточный план по выпитой воде здоровому человеку трудно из-за работы центра жажды и насыщения в структурах головного мозга. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, если же потребность в воде возрастает, то это может указывать на наличие некоторых эндокринных заболеваний. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она добавила, что вода должна регулярно поступать в наш организм, поддерживая активность всех внутренних процессов и состояние нашего физического тела, в связи с чем на каждый килограмм массы тела должно поступать не менее 30 мл воды, а также стоит учитывать и состояние работы почек, физическую нагрузку, регион проживания, так как вода нужна человеку для борьбы с обезвоживанием и как субстанция, которая обновляет организм в условиях жары.

По мнению диетолога, соблюдение индивидуальной суточной нормы жидкости дает возможность человеку стимулировать все функции организма и скорость обмена веществ, а дефицит воды в организме может привести к слабости и падению работоспособности, а также к избыточной потере жидкости, когда в организме сокращается объем циркулирующей крови и происходит токсическое повреждение систем на клеточном уровне, что может стать причиной госпитализации. При этом отеки и задержка жидкости в организме в большинстве случаев связаны с злоупотреблением солеными продуктами из-за недостаточного потребления воды, также это может привести к увеличению массы тела, повышению артериального давления, сгущению крови и прочим последствиям.

Она отметила, что потребность употреблять больше воды нередко связано с рядом эндокринных заболеваний, вроде сахарного диабета II типа, патологией почек, сопровождающейся повышенной жаждой и потерей большого объема жидкости, интоксикация, неукротимая рвота, диарея, обширные ожоги, и также психические расстройства и органические заболевания центральной нервной системы.