В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» обыграли в гостях «Эдмонтон Ойлерз» — 5:3. Российский форвард «Нефтяников» Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой и был назван третьей звездой матча.

Подколзин забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ. Среди россиян больше голов только у лидера «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова (19). По 13 шайб в активе у Андрея Свечникова из «Каролина Харрикейнз» и Романа Канцерова («Чикаго Блэкхокс»). Всего на счету Подколзина, проводящего лучший сезон в карьере, 23 (14+9) очка в 27 матчах.

«Эдмонтон» остался на втором месте в Западной конференции с 38 очками после 27 игр, «Вегас» занимает третью строчку — 35 баллов в 26 матчах.

Ранее нападающий «Металлурга» Иван Морозов оформил ассистентский покер в своем дебютном матче за новую команду.