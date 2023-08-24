Диетолог Королева не советует садиться на диеты без медицинского обследования
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По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, из-за желания иметь стройную фигуру многие часто используют советы блогеров и фитнес-тренеров, при этом желаемый результат так и не случается, а здоровье может ухудшиться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она подчеркнула, что необходимо на протяжении жизни совершенствовать собственные практики питания и обретать новые мотивации.
По мнению специалиста, прежде чем садиться на диету, следует пройти медицинское обследование и выяснить причины набора лишнего веса, и только после этого скорректировать систему питания.