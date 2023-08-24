Диетолог Королева не советует садиться на диеты без медицинского обследования

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, из-за желания иметь стройную фигуру многие часто используют советы блогеров и фитнес-тренеров, при этом желаемый результат так и не случается, а здоровье может ухудшиться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.