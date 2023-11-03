Диетолог Королева объяснила губительное влияние мороженого с алкоголем на детей

В начале текущего года в продаже появился десерт с содержанием алкоголя до 6%. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, мороженое с содержанием алкоголя может привести к алкогольной интоксикации у детей и даже привести к гипогликемической коме. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что прежде всего само попадание алкогольного мороженого в открытую продажу вызывает вопросы.

По мнению специалиста, также мороженое само по себе содержит большой объем сахара в сочетании с жиром, что вызывает радость и привыкание, а плюсом к этому также может возникнуть и привыкание к алкоголю.

Она уточнила, что также подростки могут посчитать его «прикольным» и начать рассказывать друг другу о своем состоянии после его употребления.

Диетолог подчеркнула, что такой продукт должен исчезнуть из продажи.