Диетолог Королева объяснила пользу яичного желтка для мозга

Одним из наиболее востребованных продуктов питания, употребляемых современным человеком, являются куриные яйца. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, куриное яйцо можно назвать уникальным продуктом, в составе которого находится значительное количество полезных для организма биоактивных компонентов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что прежде всего яйца являются источником белка.

По мнению специалиста, также яичный желток богат биоактивными компонентами и минеральными веществами. Так, он содержит витамины A, D, E, K, необходимые для регуляции белкового и жирового обмена или для регуляции и поддержания уровня иммунитета.

Она отметила, что в неделю стоит съедать не более шести штук яиц.