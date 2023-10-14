Диетолог Королева объяснила пользу яичного желтка для мозга
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Одним из наиболее востребованных продуктов питания, употребляемых современным человеком, являются куриные яйца. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, куриное яйцо можно назвать уникальным продуктом, в составе которого находится значительное количество полезных для организма биоактивных компонентов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она добавила, что прежде всего яйца являются источником белка.
По мнению специалиста, также яичный желток богат биоактивными компонентами и минеральными веществами. Так, он содержит витамины A, D, E, K, необходимые для регуляции белкового и жирового обмена или для регуляции и поддержания уровня иммунитета.
Она отметила, что в неделю стоит съедать не более шести штук яиц.