Алкогольные напитки пшеничного или виноградного происхождения противопоказаны людям, которые страдают дисбиозом кишечника, вызванным непереносимыми продуктами, псориазом, ревматоидным артритом и прочими заболеваниями. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, единственным относительно безопасным для пищеварительной системы алкогольным напитком является текила. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что для лечения заболеваний, которые вызваны нарушением микрофлоры кишечника, обычно предписывают отказ от непереносимых продуктов и полное исключение алкоголя.

По мнению диетолога, спиртные напитки пшеничного и виноградного происхождения вызывают брожение и могут еще сильнее нарушить микробиом организма, впоследствии усугубив имеющиеся проблемы. Также постоянное употребление спиртных напитков может сформировать непереносимость каких-либо компонентов из их состава и вызвать аллергическую реакцию.

Она добавила, что единственным алкогольным напитком, который не принесет ЖКТ вреда, является текила.