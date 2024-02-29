Диетолог Королева определила единственный безопасный для ЖКТ алкогольный напиток
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Алкогольные напитки пшеничного или виноградного происхождения противопоказаны людям, которые страдают дисбиозом кишечника, вызванным непереносимыми продуктами, псориазом, ревматоидным артритом и прочими заболеваниями. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, единственным относительно безопасным для пищеварительной системы алкогольным напитком является текила. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она отметила, что для лечения заболеваний, которые вызваны нарушением микрофлоры кишечника, обычно предписывают отказ от непереносимых продуктов и полное исключение алкоголя.
По мнению диетолога, спиртные напитки пшеничного и виноградного происхождения вызывают брожение и могут еще сильнее нарушить микробиом организма, впоследствии усугубив имеющиеся проблемы. Также постоянное употребление спиртных напитков может сформировать непереносимость каких-либо компонентов из их состава и вызвать аллергическую реакцию.
Она добавила, что единственным алкогольным напитком, который не принесет ЖКТ вреда, является текила.