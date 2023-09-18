Диетолог Королева оценила пользу красного вина

По данным результатов исследования Роскачества, из всех российских вин жители РФ больше всего предпочитают красное. По словам диетолога Маргариты Королевой, красное вино способно защитить стенки сосудов, улучшить работу пищеварения и формулу крови в умеренных количествах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что красное вино является важной частью средиземноморской диеты, считающуюся здоровым образом жизни.

По мнению диетолога, в данном напитке содержится большой объем биологически активных компонентов, которые обеспечивают защиту всех клеточных мембран, ядерного аппарата, сосудистой стенки и организма в целом от свободных радикалов, что делает это вино полезным для сердечно-сосудистой системы.

Она подчеркнула, что это все относится непосредственно к натуральному вину без добавления примесей.