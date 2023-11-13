Диетолог Королева перечислила наиболее полезные крупы

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, наиболее полезной для человека крупой является гречка, поскольку в ее составе содержится значительный объем витаминов, минеральных веществ и аминокислот. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что, помимо гречки, также полезна овсянка, богатая витаминами группы B и минеральными веществами.

По мнению эксперта, значительное число аминокислот содержится в киноа, которые оказывают влияние на иммунитет, на построение костной структуры и здоровье суставов.

Она отметила, что в список полезных круп также можно добавить пшено и амарант, содержание сквалена в котором оказывает противовоспалительное и противоонкологическое действие. Кроме того, не менее полезен и рис.